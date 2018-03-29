Kenya'da Etnik Çatışma: 6 Ölü

Kenya'nın Etiyopya sınırındaki Mandera eyaletinde iki kabilenin mensupları arasında yaşanan çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Mandera eyaletinin Banisa ilçesi polis yetkilisi Mathias Chisambo, yaptığı açıklamada, Banisa'daki bir köyde Garre ile Degodia toplulukları arasında intikam yüzünden silahlı çatışma yaşandığını söyledi.

Çoğunluğunu Garre mensuplarının oluşturduğu silahlı kişilerin köye düzenledikleri baskında Degodia topluluğundan 5 kişiyi öldürdüğünü belirten Chisambo, yaşamını yitiren diğer bir kişinin ise kimin tarafından vurulduğunun henüz netleşmediğini ifade etti.

Saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını kaydeden Chisambo, hastaneye kaldırılan yaralılardan 40 yaşındaki Adan Ali ile 9 yaşındaki çocuğunun durumunun kritik olduğunu aktardı.

Garre topluluğundan iki kişinin geçen salı günü Etiyopya sınırları içinde motosiklet kullanırken öldürüldüğünü hatırlatan Chisambo, "Başka bir ülkenin topraklarında gerçekleşen hadise nasıl oluyor da Kenya sınırları içine taşınıp intikam meselesine dönüştürülüyor, anlayamıyorum." diye konuştu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Mandera eyaletinde Garre ile Degodia toplulukları arasında toprak hakimiyeti ve başka nedenlerle uzun yıllardır anlaşmazlık yaşanıyor.