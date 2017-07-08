Kenya'da Eş-Şebab Saldırısı

Kenya'da, terör örgütü Eş-Şebab'ın Lamu eyaletindeki bir köye düzenlediği saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi.



Ulusal basına göre, ülkenin kıyı kesimindeki Jima köyüne saldıran terör örgütü Eş-Şebab üyeleri, ilk belirlemelere göre en az 9 kişiyi öldürdü.



Eş-Şebab'ın aynı eyaletin Pandangou bölgesindeki polis kampına 3 gün önce düzenlediği saldırıda ise 3 polisin hayatını kaybettiği, 7 polisin ağır yaralandığı duyurulmuştu.



Kenya Polis Şefi Joseph Boinet, saldırıların ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini, konuyla ilgili detaylı rapor hazırlanacağını açıklamıştı.