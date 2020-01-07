Kenya'da Eş-Şebab karakola saldırdı: 4 ölü

07.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:50

Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'da askeri üsse yapılan saldırıdan iki gün sonra, ülkenin doğusundaki bir polis karakoluna saldırı düzenledi.

Dadaab kenti yakınlarındaki polis karakoluna saldırı yapan militanlarla çıkan çatışmada çevredeki yatılı okulda kalan, aralarında öğrencilerin de olduğu 4 sivil hayatını kaybetti.

Komiser Yardımcısı Kibet Bowen, yerel basına yaptığı açıklamada, çatışmada saldırganların geri püskürtüldüğünü, 2 militanın öldürüldüğünü ve kaçanları yakalama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bowen, 12 kişi olduğu tahmin edilen saldırganların kaçarken bir iletişim kulesine de zarar verdiğini belirtti.

Kenya'da, pazar günü ABD askerlerinin de konuşlandığı Kenya'daki Manda Körfezi üssüne saldıran Eş-Şebab, 3 ABD vatandaşını öldürmüştü.

Kaynak: AA