Kenya'da enerji nakil hattının yıkılması sonucu ülke karanlığa büründü

Kenya'da enerji nakil hattı direklerinin yıkılması sonrası ülkenin büyük bölümünde elektrikler kesildi.

Kenya Elektrik İdaresinden yapılan açıklamada, Kiambere-Embakasi yüksek gerilimli enerji nakil hattının, sabah saatlerinde yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, enerjinin yeniden verilebilmesi için mühendislerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Enerji hattının yıkılması sonrası başkent Nairobi'nin de aralarında olduğu çok sayıda kentte elektrikler kesildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, dünyada yükselen enerji fiyatlarına rağmen yıl başında elektrik fiyatlarında yüzde 15 indirim yapıldığını açıklamıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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