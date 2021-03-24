Kenya'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği belirtilen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği belirtilen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mandera Valisi Ali Roba, yola döşenen patlayıcının, sabah saatlerinde Lafey'den Mandera kasabasına giden bir otobüsün geçtiği sırada infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, otobüsün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan polis, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Saldırı, Eş-Şebab militanlarının Mandera'daki bir polis merkezine saldırı girişiminden bir gün sonra düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak