Kenya'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü
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Kenya'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü

24.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:59
Kenya'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği belirtilen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlendiği belirtilen bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mandera Valisi Ali Roba, yola döşenen patlayıcının, sabah saatlerinde Lafey'den Mandera kasabasına giden bir otobüsün geçtiği sırada infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları, otobüsün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan polis, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Saldırı, Eş-Şebab militanlarının Mandera'daki bir polis merkezine saldırı girişiminden bir gün sonra düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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