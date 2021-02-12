Kenya'da devriye uçağı düştü: 2 ölü

Kenya'daki bir doğal parkta devriye gezen küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'daki bir doğal parkta devriye gezen küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Doğal Hayat Servisinden yapılan açıklamada, dün Meru Ulusal Parkı'nda rutin kontrol yapmak için Nanyuki Havaalanı'ndan havalanan uçağın, kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi.

Düşen uçağın pilotu ve bir yolcunun öldüğü ifade edildi.

Uçağın düşme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak