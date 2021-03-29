Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi
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Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kenya'da dehşet: Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendiKenya, (DHA) ? Kenya'nın Kisumu kentinde polise ait kamyonetin arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı.

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Kenya'da dehşet: Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi

Kenya, (DHA) ? Kenya'nın Kisumu kentinde polise ait kamyonetin arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı. Kent valisi gelen tepkiler üzerine polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Kenya'da kamyonet arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadınının görüntüleri ülkede tepkilere yol açtı. Kisumu kentinde meydana gelen olayda, polise ait kamyonetin arkasında seyyar satıcı kadının metrelerce sürüklendiği ifade edildi. Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde, çevredeki kişilerin, "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.

"POLİSLER AÇIĞA ALINDI"

Kisumu Valisi Anyang 'Nyong'o olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi. Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.

Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi
Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi
Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi
Kenya'da dehşet Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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