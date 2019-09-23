Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü

Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

23.09.2019 12:00
Kenya'da bir okulda çökme: Enkaz altında kalan 7 öğrenci öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrenci hayatını kaybetti. Dersliğinin yıkılması sonucu yaralanan 57 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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