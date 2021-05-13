Kenya'da bayram namazı Kovid-19 kısıtlamalarının gölgesinde kılındı
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Kenya'da bayram namazı Kovid-19 kısıtlamalarının gölgesinde kılındı

Kenya'da bayram namazı Kovid-19 kısıtlamalarının gölgesinde kılındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Kenyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde eda etti.

Kenyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde eda etti.

Kenya'nın başkentindeki en büyük camilerden Jamia Camisi yöneticisi Said Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kalabalığı önlemek için camilere kısıtlı sayıda cemaat kabul ettiklerini belirtti.

Abdullah, "Bayram namazı için gelen Müslümanların sayısını kontrol ettik ve sosyal mesafeyi koruyarak kalabalığı önlemeye çalıştık." dedi.

Geçen yıl salgın nedeniyle Kenya'da camilerin kapalı olduğunu hatırlatan Abdullah, bu yıl bayramlaşma imkanı bulduklarını kaydetti.

Kenyalılar, namaz sonrası bayramlaşmanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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