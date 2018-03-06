Kenya'da Aşırı Yağışlar: 9 Ölü

Kenya'da ülke genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketleri ve su baskınlarında son bir haftada en az 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Ulusal basında yer alan haberlerde Kenya Kızılhaç yetkilileri ile emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre, ülkenin bazı eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketleri ve su baskınlarında aralarında bir kadın ile bebeğinin de bulunduğu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kisumu eyaletinde bir kişi sele kapılarak can verdi. Takta Taveta eyaletinde 3 kişi su baskınları yüzünden hayatını kaybetti, aynı bölgede 150 kişinin evleri selden zarar gördü.

Tharaka Nithi eyaletinde ise aşırı yağışlar sonrası yıldırım isabet etmesi sonucu biri çocuk aynı aileden 3 kişi öldü.

Kenya Kızılhaç yetkilisi Gitonga Mugambi, yerel basına yaptığı açıklamada, Kenya'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar dolayısıyla halkı uyardı.

Mugambi, hükümetin doğal bir afet olan yıldırıma karşı önleyici tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Son olarak ülkenin batısındaki Bomet eyaletinde 35 yaşında bir anne ile 3 yaşındaki çocuğunun Nyongores Nehri'nin taşkın sularında sürüklenen cansız bedenleri kıyıya vurdu.

Mart ayının başından bu yana aralıksız süren sağanağın birçok kentte su taşkınlarına neden olduğu, 200'den fazla kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.

Kisimu, Turkana, West Pokot, Baringo ve Elgeyo Marakwet eyaletleri aşırı yağışlardan en çok etkilenen yerler arasında gösteriliyor.

Yağışlar önceden haber veren Kenya Meteoroloji Departmanı, yağmur mevsimi dolayısıyla uzun süreli yağışların mart-mayıs aylarında gerçekleşeceğini, ülke genelinde sel felaketlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kenya'da aşırı yağışlar dolayısıyla 2010 yılında yaşanan sel felaketlerinde 77 kişi ölmüş, 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.