Kenya'da altın dolandırıcılarının hedefinde Türkler de var

24.09.2019 13:22

ADDİS Kenya'da çok sayıda yabancı iş adamını dolandıran altın çetelerinin son aylarda mağdurları arasında çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Kenya'da yabancı iş adamlarını hedef alan altın dolandırıcıları son zamanlarda çok sayıda Türk vatandaşını da dolandırdı.

Türk vatandaşları yasal yollarla yapılıyor gibi gözüken altın ticareti sırasında şimdiye kadar 100 binlerce dolar kaybetti.

Yaşanan son hadisede bir Türk iş adamı yaklaşık 600 bin dolar kaybederken, iki ay önce Güney Afrika'daki bir Türk iş adamı büyükelçiliğin onay vermemesine rağmen Kenya'da girdiği altın ticaretinde büyük kayıp yaşadı.

Sahte altın gönderiyorlar

Yerel basında yer alan bilgilere göre, çetelerin en fazla başvurduğu sahtekarlıkların başında sipariş edilen altın yerine sahte ürün göndermek veya gönderilen sahte altın sonrasında alıcıları polise şikayet etmek geliyor. Sahte altın ticareti yapıyor gözüken alıcılar durumu polise açıklama konusunda büyük zorluk yaşıyor ve çoğunlukla panikle ülkeyi terk ediyor.

Dolandırıcılar ayrıca usulüne uygun devam eden ticaret sırasında yüklü miktarda para aldıktan sonra altını göndermiyor hatta bazı sorunları bahane ederek bazen alıcılardan ilave para talep ediyor.

Ülkedeki Türk vatandaşlarını uyarı göndererek bilinmeyen kişilerle altın ticareti yapmaması konusunda uyaran Türk Büyükelçiliği, bu ticareti yapacak kişilerin Kenya'daki Madencilik Bakanlığı ve Madenciler Odası gibi yetkili merciler ve büyükelçilik kanalları üzerinden hareket etmesini istedi.

Kenya gibi Gana ve Sierre Leone'de de sık yaşanan altın dolandırıcılığına ilişkin tecrübeler mağdurların genellikle paralarını geri alma şanslarının bulunmadığını ortaya koyuyor.

Açtığı davanın mayıstaki duruşması sırasında yerel medyaya açıklamada bulunan bir Türk iş adamı davadan vazgeçmemesi halinde ölümle tehdit edildiğini söylemişti.

Kaynak: AA