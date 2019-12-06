Kenya'da 6 katlı bina çöktü
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Kenya'da 6 katlı bina çöktü

Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

06.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:30
Kenya'da 6 katlı bina çöktü

'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Kenya'nın başkenti 'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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