Kenya'da 6 katlı bina çöktü

06.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:30

Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA