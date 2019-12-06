Kenya'da 6 katlı bina çöktü
Haberler » 3. Sayfa » Kenya'da 6 katlı bina çöktü - Haberler

Kenya'da 6 katlı bina çöktü

Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

06.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:23
Kenya'da 6 katlı bina çöktü

'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi.


Kenya'nın başkenti 'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler