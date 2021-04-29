Kenya'da 500 kilogramlık kilise çanı çalındı
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Kenya'da 500 kilogramlık kilise çanı çalındı

Kenya'da 500 kilogramlık kilise çanı çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kenya'da bir kiliseden 500 kilogram ağırlığındaki çanı, hırsızlar tarafından çalındı.

Kenya'da bir kiliseden 500 kilogram ağırlığındaki çanı, hırsızlar tarafından çalındı.

Kenya'da geçtiğimiz hafta Başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kiambu bölgesinde yer alan Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'ndeki 500 kilogramlık bakır çan, hırsızlar tarafından çalındı. Kilise tarafından yapılan açıklamada, çalınan çanla ilgili bilgi edinmeleri durumunda halktan ihbarda bulunmaları istendi. Kilisede daha önce de hoparlör sistemi ile farklı birkaç eşyanın çalındığı belirtildi.

Kilise yönetiminden yapılan açıklamada, kiliselerin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapalı olması nedeniyle hırsızlık olaylarının arttığı belirtildi. Ülkedeki kiliseler polise güvenlik önlemlerinin attırılması için çağrıda bulundu. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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