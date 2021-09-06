Kenya'da 400 binden fazla kişi gıda sorunuyla karşı karşıya
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Kenya'da 400 binden fazla kişi gıda sorunuyla karşı karşıya

Kenya'da 400 binden fazla kişi gıda sorunuyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da 400 binden fazla kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da 400 binden fazla kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Kenya Tarım Kabine Sekreteri Peter Munya, gıda sıkıntısı yaşanan bölgelerin daha çok ülkenin doğu ve sahil kesimlerinde bulunduğunu açıkladı.

Ülkede en az 400 bin kişinin gıda sorunu yaşadığına dikkati çeken Munya, krizin çözümü için acil olarak adım atılması gerektiğini kaydetti.

Gıda sorunu yaşanan bölgeler Kilifi, Kvale, Taita-Taveta, Mombasa, Tana River ve Lamu olarak sıralandı.

Peter Munya, söz konusu bölgelerde gıda sorununun yaşanmasının en önemli nedeninin kuraklık olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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