Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu
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Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu

28.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:12
Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddetinin kurbanı oldu

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2020 yılında 144 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.

Kenya İnsan Hakları Komisyonu ve Uluslararası Adalet Misyonunun verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymayanların polis şiddeti görmesiyle bu yıl gündem olan ülkede, 2020 yılı "2007'den sonra görülen en ölümcül ikinci yıl" oldu.

Polise atfedilebilecek eylemlerden dolayı 2007'den bu yana toplam 742 kişi öldü ya da kayboldu.

Doğrudan polisin açtığı ateşten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı, toplam ölümlerin yüzde 59'unu oluşturdu.

2020'de ölenlerin sayısı 144 olurken, polis kurşunu dışında işkence de ölüm sebepleri arasında yer aldı.

Hazirandan bu yana geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede çok sayıda kişi, polis şiddetine maruz kalmıştı.

Polis şiddeti, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın halktan özür dilemesine neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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