Kenya'da 2 otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce 2 otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce 2 otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kenya'da yayınlanan The Star gazetesinin haberine göre, saldırıda bir sürücünün yaralandığı ve kullandığı otobüsün devrildiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Eş-Şebab terör örgütünden şüpheleniliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak