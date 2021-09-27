Kenya'da 15 Eş-Şebab üyesi, yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu öldü

Kenya'da 15 Eş-Şebab terör örgütü üyesinin, yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF) Sözcüsü Esther Wanjiku, yaptığı açıklamada, Kenya- Somali sınırında yol kenarına döşenen patlayıcının, bir aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Wanjiku, patlamada bölgeden araçla geçen 15 Eş-Şebab üyesinin öldüğünü ve patlayıcının Eş-Şebab'a bağlı başka bir grup tarafından yerleştirildiğini ifade etti.