Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor
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Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

11.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:00
Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı.

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, HIV taşıyan çocukların tedavisi için çalışma başlattıklarını aktardı.

Kagwe açıklamasında, "Kenya'da 14 yaş altındaki 106 bin 807 çocuk HIV taşıyor ve bunların sadece 72 bin 968'i tedavi görüyor." dedi.

HIV taşıyan çocuklara yeni bir tedavi yönetimi uygulayacakları bilgisini paylaşan Kagwe, bu yolla binlerce çocuğun ölümünü önlemeyi hedeflediklerini duyurdu.

Kenya'da geçen yıl 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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