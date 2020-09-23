Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta, Güney Sudan'da barış sürecindeki ilerlemeyi övdü
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Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta, Güney Sudan'da barış sürecindeki ilerlemeyi övdü

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Güney Sudan'da barış sürecindeki ilerleme ve çabalardan dolayı Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir Mayardit ve Güney Sudan halkını tebrik etti.

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta, Güney Sudan'da barış sürecindeki ilerlemeyi övdü
23.09.2020 02:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 02:26

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Güney Sudan'da barış sürecindeki ilerleme ve çabalardan dolayı Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir Mayardit ve Güney Sudan halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, ülkelerinde ve komşu Sudan'da barış ve istikrar arayışında kaydedilen ilerlemeden dolayı Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit ve Güney Sudan halkını kutladı.

Cumhurbaşkanı Kenyatta, barış sürecinde gelinen noktanın çatışmanın taraflarınca yapılan fedakarlıkların bir sonucu olduğunu söyledi.

Kenyatta,"Kardeşim Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve Güney Sudan halkını, geçiş döneminin sağlam bir temelde başlamasını sağlamak için attıkları olumlu adımlardan ötürü takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kenyatta, Güney Sudanlıları kalıcı bir ateşkes taahhüdünde bulundukları için tebrik etti ve toplum içi şiddeti sona erdirmek için devam eden çabaları memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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