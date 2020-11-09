Kenya, çekirge sürülerine karşı "drone" ile mücadele ediyor
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Kenya, çekirge sürülerine karşı "drone" ile mücadele ediyor

09.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:09
Kenya, çekirge sürülerine karşı

Tarım alanlarının ikinci bir çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğu Kenya'da çekirgeler, insansız hava araçlarıyla etkisiz hale getiriliyor.

Tarım alanlarının ikinci bir çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğu Kenya'da çekirgeler, insansız hava araçlarıyla etkisiz hale getiriliyor.

Yerel medyadaki habere göre, Samburu Eyaleti Özel Programlar Direktörü Daniel Lesaigor, insansız hava araçlarını çekirge sürülerine karşı kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Lesaigor, "İnsansız hava araçları, insanların ulaşması zor bölgelere gidebiliyor ve çekirge sürülerini tespit ettikten sonra üzerlerine ilaç sıkıyor." dedi.

Daha önce insansız hava araçlarının çekirgelere karşı kullanılmadığını ifade eden Lesaigor, bu uygulamanın bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

Çekirgeler yerel halkta paniğe yol açıyor

Doğu Afrika'da her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe neden oluyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri bu yılın başında Kenya'nın kuzeyinde etkili olmuş ve tarım alanlarını istila etmeleri nedeniyle bölge halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kenya'nın kasım ayında ikinci çekirge istilasına maruz kalabileceği uyarısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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