Kenya, AstraZeneca'nın ürettiği 407 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
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Kenya, AstraZeneca'nın ürettiği 407 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Kenya, AstraZeneca'nın ürettiği 407 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 407 bin doz teslim aldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 407 bin doz teslim aldığı bildirildi.

İngiltere tarafından hibe edilen aşılar, başkentte bulunan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Teslim töreninde açıklama yapan Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, 407 bin doz Kovid-19 aşısının teslim alındığını söyledi.

Amoth, gelecek haftalarda Kovid-19'la mücadelede yaklaşık 4 milyon doz aşı temin edecekleri bilgisini paylaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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