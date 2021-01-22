Kenya, Afrika Birliği Somali Misyonunun görev süresinin uzatılmasını istedi
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Kenya, Afrika Birliği Somali Misyonunun görev süresinin uzatılmasını istedi

22.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:40
Kenya, Afrika Birliği Somali Misyonunun görev süresinin uzatılmasını istedi

Afrika ülkesi Kenya, Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) görev süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Afrika ülkesi Kenya, Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) görev süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, AMISOM'un Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüne karşı kilit rol oynadığını söyledi.

Omamo, "Somali'de güvenliğin sağlanması için AMISOM'un görev süresi uzatılmalı." ifadelerini kullandı.

AMISOM'un çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Omamo, bu konuda gerekli desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

Afrika Birliği tarafından yürütülen Somali'deki barış gücü AMISOM, geçiş hükümetini desteklemek, ulusal güvenlik planı uygulamak, Somali güvenlik güçlerini eğitmek ve insani yardımın ulaştırılması için güvenli ortam oluşturulmasına yardımcı olmakla görevliydi.

AMISOM'un görev süresinin 2020'nin sonunda sona ermesiyle askerler bölgeden çekilmeye hazırlanıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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