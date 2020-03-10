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Ankara, Afrika, Kenya, Ekonomi

Kenya 500 bin yeni konut için Türk yatırımcıları bekliyor

Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa Kimani Ondieki, ülkesinde ihtiyaç duyulan 500 bin yeni konutun inşası için Türk yatırımcılara çağrıda bulundu.

10.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:42
Kenya 500 bin yeni konut için Türk yatırımcıları bekliyor

Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa Kimani Ondieki, ülkesinde ihtiyaç duyulan 500 bin yeni konutun inşası için Türk yatırımcılara çağrıda bulundu.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, "Afrika ile İş Yapmak" başlıklı seminerde konuşan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, alternatif pazar arayışındaki ihracatçılar için Afrika'nın büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Afrika'ya ihracat stratejisini geliştirmek istediklerini aktaran Yazgan, "Birliğimiz, çeşitli ülkelerle milli katılım, fuarlar, ticaret alım heyetleri gibi organizasyonlar yaparak, ihracatçıların yeni pazarlara ulaşabilmesini sağlamaktadır. Birliğimiz, ticaret hacmimizin artması, iş olanaklarının gelişmesi konusunda yoğun bir çaba sarf etmektedir. İhracatçılarımız artık sadece tek bir pazarla değil dünyanın her yerini pazar kabul edip, bu anlayışla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Ondieki de Türkiye ile ülkesinin yatırım ve iş potansiyeli anlamında ilişkilerinin iyi olduğunu aktardı.

İki ülke arasında özellikle son yıllarda büyüyen ticaret hacmine dikkati çeken Ondieki, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında 240 milyon dolarlık bir ticaret hacmi mevcut. Enerji, inşaat, altyapı, gıda ve sağlık alanında Kenya'da çok fırsatlar var. Afrika ve Kenya ile ilgili yapılan olumsuz algılar gerçeği yansıtmıyor. Tarım ve telekomünikasyon anlamında ciddi bir gelişim içindeyiz. İnsanlarımızın hayat kalitesi de gitgide artıyor. Kenya, özellikle Türkiye için yatırım anlamında çok cazip bir ülke. Keşfedilmemiş, dokunulmamış bir potansiyeli var. Özellikle orta sınıfın gelirleri artıyor ve konut ihtiyacını doğuyor. Kenya'da 500 bin yeni konuta ihtiyacımız var. Destek ve teşviklerin de uygunluğunu düşünürsek Kenya, yatırımcının yeni gözdesi."

"Güney Afrika'da hastane, okul, havalimanı ihtiyacı mevcut"

Güney Afrika'nın Ankara Maslahatgüzarı Tshepo Ranamane ise hem ülkesinin hem de Türkiye'nin denize kıyısının bulunduğunu hatırlattı.

Ülkesinde orta sınıfın ticari taleplerinin artmaya başladığına değinen Ranamane, "Tekstil, inşaat, üretim, madencilik ve enerji gibi sektörlerde potansiyeller var. İş gücü olarak da enerjik ve genç nüfusumuz var ancak ülkemizde altyapı anlamında eksiklikler var. Hastane, okul, havalimanı ihtiyacı mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Kenya'nın İstanbul Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil ve Güney Afrika'nın İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın'ın sunumlarıyla devam eden program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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