Kenya 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenya 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldı

Kenya 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

NAİROBİ (AA) Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Danimarka'dan 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

NAİROBİ (AA) Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Danimarka'dan 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Danimarka'dan temin edilen 358 bin 700 AstraZeneca/Oxford aşısı Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, teslim alınan aşıların ülkenin Kovid-19 mücadelenin yardımcı olacağı belirtildi.

Kenya şimdiye kadar 179 bin 293 Kovid-19 vakası görüldü, 3 bin 461 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Angela Merkel Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Hadise Merve Dizdar Tuğba Coşkun
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kenya 358 bin 700 doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 01:13:52. #1.14#

title