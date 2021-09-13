Kenya 210 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı - Haberler
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Kenya 210 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya 210 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 210 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 210 bin doz Astrazeneca aşısı ulaştı.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, Kenya hükümeti, yıl sonuna kadar 10 milyon vatandaşını Kovid-19'a karşı aşılamak istiyor.

Polonya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 210 bin doz AstraZeneca aşısı, başkent Nairobi'de Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Kenya geçen ay, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 880 bin doz teslim almıştı.

Salgının başından bu yana 243 bin 725 kişinin virüse yakalandığı Kenya'da 4 bin 906 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kenya 210 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı - Haberler
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