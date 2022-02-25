Kentten ayrılmak isteyen Ukraynalılar uzun araç kuyrukları oluşturdu - Haberler
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Kentten ayrılmak isteyen Ukraynalılar uzun araç kuyrukları oluşturdu

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırmasının ardından kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırmasının ardından kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kentten ayrılmak isteyen Ukraynalılar uzun araç kuyrukları oluşturdu

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Tragger, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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