Kentten ayrılmak isteyen Ukraynalılar uzun araç kuyrukları oluşturdu
AA, Wolfgang Schwan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırmasının ardından kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırmasının ardından kentten araçlarıyla ayrılmak isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel