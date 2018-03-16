Kentteki Servis Taşımacılığı Valilikteki Toplantıda Ele Alındı

Manisa'da, personel ve öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların giderilmesi için valilikte toplantı yapıldı.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında valilik binasında yapılan ve iki gün süren toplantıda, İzmir-Manisa arasında personel ve öğrenci taşımacılığı, tarım işçisi, öğrenci, hasta taşımacılığı yapan servis araçlarında mevzuat kapsamında uymaları gereken kurallar, aranacak belge ve plakalar, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İzmir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Ulaştırma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Nurşen Şahin katıldı.