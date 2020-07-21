Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak
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Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak Karabük Valisi Fuat Gürel: "Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız.

21.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:36

Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Karabük Valisi Fuat Gürel: "Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Bir köyde, mahallede insanların toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız"

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda kent genelinde toplu etkinlik ve bayramlaşmaların yasaklanacağını açıkladı.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart itibariyle değişik tedbirler alındığını, Karabük'ün Ramazan Bayramı'na kadar salgınla mücadelede en başarılı illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

O dönemde şehre giriş çıkışların yasaklandığını hatırlatan Vali Gürel, "O zamanki rakamlarla söyleyeceksek 180 vaka ile kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle oradaki sınırların açılması, giriş çıkışların olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat dönemine geçme ile beraber elimizde bir kısım vakalar yeniden görülmeye başladı. İlimizde mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vaka sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Aile ziyaretleri başta olmak üzere, akşam oturmaları, sabah kahvaltıları, restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılmasıyla beraber vatandaşların iletişiminin çoğaldığını aktaran Gürel, "Aslında kurallı bir döneme girdik 1 Haziran itibariyle. Kontrollü sosyal hayat ile beraber Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallar var. Her işyerinin uyması gereken kurallar var. Bunlara uyulması gerekiyor, orayı kullanan vatandaşlarımızın da kurallara uyarak hizmet alması gerekir. Onun yanında vatandaşlarımızın evinde olan iletişimi bilmemiz mümkün değil. Özellikle yakın temas halinde olduklarını daha sonradan anlıyoruz. Çünkü vaka bir yerde çıktığı zaman onunla bağlantılı neredeyse 15-20 pozitif vakanın ortaya çıktığını biliyoruz ya da buradan Ankara'ya, İstanbul'a, büyükşehirlerde hastanelere giden vatandaşlarımızın bir kısım korona virüsünü getirdiklerini biliyoruz" diye konuştu.

"Vaka sayımız 2.5 katı bir orana yükselmiş oldu"

"Geldiğimiz nokta itibariyle o 2.5 aylık süre ötesine geçerek vaka sayımız 2.5 katı bir orana yükselmiş oldu" diyen Gürel, şunları kaydetti:

"Tabi bunlar bizi üzüyor ama diğer taraftan tedbirlerimizi arttırmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak adına sürekli bir gayret içerisindeyiz. Şehir sınırlarında dışarıdan gelenlerin takibini yapma işine devam ediyoruz. Onların karantina altında ya da gözlem altında tutulması ile ilgili ikazlar yapılıyor. Sağlık Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız telefonla arıyorlar. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz sürekli bu işin üzerindeler. Geldiğimiz nokta itibariyle son dönemlerde vakaların azaldığını söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Çünkü Sağlık Bakanımız her akşam ilk 5'e giren rakamsal olarak yada vaka sayısının azaldığı şehirlere açıklıyor. Biz bunlardan değiliz ama belli ki ortalarda bir yerdeyiz. Vaka sayısı belli bir yerde duran şehirlerden biriyiz."

"İnsanların toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız"

Önemli bir Kurban Bayramı süreci olduğunu, bu süreçte insanların birbiriyle çok temas edebileceğini vurgulayan Gürel, "Böyle bir sıkıntı var bunun için bir kısım kurallar getirmeyi düşünüyoruz. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanıp bayramlaşmayı yaparlar. Bir kısım yeme içme muhabbetleri olur bunu biliyoruz. Bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığını istirham ediyoruz. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Bir köyde, mahallede insanların toplanıp bayramlaşmalarını yasaklayacağız. Ancak bir vatandaşın ailesini, komşusunu ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Bizim takip edebileceğimiz bir iş değil. Orada da vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da uzaktan telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşmasını sağlayabilirse, temas olmadan sağlayabilirse sıkıntısız geçirebiliriz. Çünkü kimden hastalık geldiğini kimin virüs taşıdığını bilmiyoruz. Eskiden dışarıdan gelenler de bunun olabileceğini düşünüyorduk ama bizim ilimizde de bu hastalık belirli yerlerden çıkabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Kaynak: İHA

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