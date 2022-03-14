Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu

Kentte 3 günden bu yana merkez ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 köy, Beytüşşebap'ta ise 6 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.