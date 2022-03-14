Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kentte 3 günden bu yana merkez ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kentte 3 günden bu yana merkez ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Merkezde 1 köy, Beytüşşebap'ta ise 6 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.