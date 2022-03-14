Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu - Haberler

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Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu

AA - Güncel
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Kentte 3 günden bu yana merkez ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kentte 3 günden bu yana merkez ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 köy, Beytüşşebap'ta ise 6 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu

Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu

Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu

AA / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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