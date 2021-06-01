"Kentte Ekolojik Yaşam" temasıyla düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali başladı
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"Kentte Ekolojik Yaşam" temasıyla düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali başladı

'Kentte Ekolojik Yaşam' temasıyla düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kadıköy Belediyesi'nin her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali, ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi platformlara taşındı.

Festivalde konunun uzmanı akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve doğayı odağına alan çevre ve doğa gönüllülerinin katılımıyla bir dizi atölye ve seminerler yer alıyor. 26 Haziran'a kadar sürecek festivalde seminer ve atölyelere katılım için Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasından başvuru yapmak yeterli.

KENTTE EKOLOJİK YAŞAM ATÖLYELERİ

Festival programında "Kentte Ekolojik Yaşam" başlığı altında toplam 6 atölye yer alıyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç'ın 4 Haziran'da "Tıbbi Çaylar" adlı atölyesiyle başlayacak dizide; kişisel bakım için hazırlanan doğal ürünlerin ve kimyasal içermeyen temizlik ürünlerinin tariflerini, sağlıklı kalmanın püf noktalarını bulmak mümkün olacak. Çocukların da unutulmadığı festivalde, onlar için doğanın ritmiyle iklim dansı ve kompost atölyesi yer alıyor.

İKLİM UYUM ve KENTTE EKOLOJİK YAŞAM SEMİNERLERİ

Seminerlerin ilki 5 Haziran'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay'ın konukluğunda başlıyor. Tolunay, "Ekosistemler ve İklim Değişikliği" başlıklı seminerde iklim değişikliğinin ormanlar ve diğer ekosistemler üzerindeki etkilerini irdeleyecek ve ekolojik yaşama dair bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Kentte Ekolojik Yaşam temasıyla 26 Haziran'a kadar sürecek festivalin ayrıntılı programı Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasında yer alıyor.

AZ ATIK ÇOK KOMPOST

Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Hareketi'nin bir parçası olan Atıksız Dükkan, yerli ve atalık tohumlarla birlikte organik atıklardan ürettiği kompostları, Atıksız Dükkan ziyaretçileriyle paylaşıyor. Tohum ve kompost için 7 – 12 Haziran tarihlerinde 10.00 – 19.00 saatleri arasında Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı'ndaki Atıksız Dükkan ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler

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