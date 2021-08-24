Kentsel yenilemede Karşıyaka'ya müjde!

Karşıyaka Belediyesi, deprem sonrası bina yenileme süreçlerinde yaşanan sorunları gidermeyi ve riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan plan notu düzenlemesini tamamlayarak askıya çıkardı.

'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)' sınırlarının belirlendiği plan notu sayesinde, ilçedeki hasarlı ve riskli binalar mevcut yapılaşma haklarında herhangi bir kayıp olmadan yenilenebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1 Mart 2021 tarihinde oy birliği ile karara bağladığı 'Ruhsatlı Yapıların Dönüşümünde Karşılaşılan Sorunların Çözümüne İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında, Karşıyaka Belediyesi tarafından bir plan notu çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde 'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)' sınırlarının belirlendiği çalışma, Karşıyaka Belediye Meclisi'nden geçtikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin de onayı alınarak 19 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bir aylık inceleme ve itiraz süreci için askıya çıkarıldı.

AYNI ACILAR YAŞANMASIN DİYE

Yapılan çalışmanın, risk grubundaki binaların dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu düzenlemeyle, olası afetlere hazırlıklı olunması; yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına çok önemli bir adım atmış olacağız. Plan notunun yürürlüğe girmesinin ardından, risk grubundaki ruhsatlı yapılar hak kaybı olmadan, detaylı zemin etütleri doğrultusunda deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden inşa edilebilecek. Bu çalışmanın nüfus ya da yapılaşma yoğunluğunu arttırması kesinlikle söz konusu değil. Sadece ruhsatlı binalara yönelik, mevcut hakları korumak üzere alınmış bir karar. Tek amacımız; daha önceki afetlerde yaşanan acıların tekrarlanmaması için, vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşmasını sağlayabilmektir" dedi.

Kaynak: Bültenler