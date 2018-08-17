Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent oluşturmak için iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Demir Enerji firması işbirliği ile Kentsel ve Kurumsal Sera Gazı Envanteri Eylem Planının Hazırlanması Projesi'ne başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve TİSKİ Genel Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde Trabzon ili toplam karbon ayakizi, referans yılı olarak seçilen 2016 yılı için 3.062.779 ton karbondioksittir. Bunun yalnızca 94 bin 876 tonu (yüzde 3) belediyenin doğrudan kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Trabzon'un toplam sera gazı salımlarının yüzde 73,5'u, konut, ticari bina ve endüstriyel tesislerde kullanılan yakıtlar ile şehir içi araç trafiği, katı atık ve atık su ve tarım hayvancılık gibi diğer salımlardan, yüzde 22,3'ü elektrik tüketiminden kaynaklanmakta olduğu tespit edildi.

Elde edilen verilerle iklim değişikliğine dolayısıyla küresel ısınmaya neden olan karbon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmaları başlatmak için Büyükşehir Belediyesi 'Kentsel ve Kurumsal Sera Gazı Envanteri Eylem Planı' çalışmalarını sürdürüyor."