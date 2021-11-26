Kentsel Tasarım Projesi istişare edildi

KÜTAHYA (Habermetre) - Ulu Cami ile Kütahya Kalesi'ni birbirine bağlama kentsel tasarım projesi Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Vali Ali Çelik, bölgenin tarihi dokusuna uygun kentsel tasarım ve alan planlaması yapılacağını, bölgedeki korunması ve yıkılması gereken binaların tespit edilerek çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Kentsel tasarım projesinin Vali Ali Çelik'in önerisi üzerine kurul tarafından hazırlandığını belirten Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kale kapısından başlayan ve Ulu Cami'de son bulan turistik bir ana yaya aksı, rekreasyon alanı oluşturulmasının planlandığını söyledi.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, koruma amaçlı imar planı hazırlandığını kurul onayının ardından çalışmalara başlanacağını söyledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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