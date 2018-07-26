Kentsel Dönüşümün Ne Denli Önemli Olduğu Ortaya Çıktı" - Antalya

SİNAN ÖZMÜŞ - Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Deniz Karataş, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki binanın çökmesine ilişkin, "Buradaki bina çökmesi, bize kentsel dönüşümün ne kadar gerekli ve acil olduğunu göstermiştir. Kentsel dönüşüm tüm Türkiye'de ruhsatlı yapıları da kapsar şekilde ivedilikle ele alınmalıdır." dedi.

Beyoğlu ilçesi Sütlüce Fuadiye sokakta önceki gün gerçekleşen olay, dayanıksız, ruhsatı ve iskanı olmayan binalardan oluşan çarpık yapılaşmaya karşı kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu gösterirken, Karataş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın, altında meydana gelen toprak kayması sonucu çökmesinin, kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Çöken binanın hem inşaat hem de iskan ruhsatının olmamasının düşündürücü olduğunu dile getiren Karataş, olayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Buradaki bina çökmesi, bize kentsel dönüşümün ne kadar gerekli ve acil olduğunu göstermiştir. Ruhsatsız yapılarda görüldüğü üzere, yıkılan binanın temelinin ne kadar içler acısı olduğu görülmüştür. Aynı bölge içinde ruhsatlı bir binanın varlığı, sadece kendi binasına münhasır olmamalıdır. Yanındaki bina da gelip üstümüze yıkılabilmektedir. Bölgeleri, riskli bölge ilan edip büyük ölçeklerde yenilenmelerin yapılması şarttır. Bu yenilenmelerde de de kentin tamamının hesaba katılarak, uzun vadeli olarak düşünülerek, kentsel dönüşümün yapılmasının şart olduğunu son yaşanan hadisede hep beraber gördük."

"7 milyon yapı yeniden yapılmalı"

"Kentsel dönüşüm, tüm Türkiye'de ruhsatlı yapıları da kapsar şekilde ivedilikle ele alınmalıdır." diyen Karataş, kentsel dönüşümün, sadece oradaki mevcut binanın yenilenmesi, yıkılıp yeniden yapılması anlamına gelmediğini kaydetti. 1990 yılından önce yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların öncelikle ele alınması gerektiğini belirten Karataş şöyle devam etti:

"Yağmurun yağması ve oradaki toprağın kayması benim gözümde sudan sebeptir. Sudan sebepler bile eski binaların çökmesine neden olur duruma gelmiştir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, ülkemizin olmazsa olmazıdır. Hesaplamalarımıza göre, 4708 sayılı yasanın çıkmasından önceki imal edilmiş yapıların ki bu Türkiye'de 21 milyondur, en azından 3'te birinin yani 7 milyonunun ilk 15 yıllık süre içerisinde yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi gerekmektedir."

"Strateji ve kararlılıkla üzerine gidilmeli"

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik de kentsel dönüşümün, sadece bir binanın ya da birkaç binanın değil, bölgedeki tüm binaların belli bir proje ve planla dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşanan hadisenin, doğru yapılmış bir kentsel dönüşüm bölgesinde yaşanmasının mümkün olmadığını ifade eden Özçelik, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm, çok basit bir şekilde çözülebilecek bir problem değil. Çünkü öyle çok yapı stokumuz var ki bunların tamamının kentsel dönüşümle bir anda ortadan kaldırılması hemen hemen mümkün değil. Ne yapılması lazım? Devletimizin belli bir strateji ve kararlılıkla bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Riski yüksek bölgelerden başlayarak kentsel dönüşümü genişletebilirsek, Türkiye genelinde özellikle birinci derece deprem bölgelerinde bu tür mal kayıplarına ve can kayıplarına mümkün mertebe yol vermemiş oluruz. Bunları en alt seviyeye indirmiş oluruz."