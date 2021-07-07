"Kentsel dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ bir milyonuncu konut teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ bir milyonuncu konut teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. 'Fiziki dönüşüm yetmez diyerek'; kentsel dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli illerde yapımı tamamlanan projelerin resmi açılışı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) bir milyonuncu konutunun anahtar teslim törenine katıldı.

Ankara Sincan Saraycık TOKİ Konutları'ndaki törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nden Konya'ya, Burdur'dan Kars'a, Denizli'den Diyarbakır'a ve Giresun'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında inşası tamamlanan projelerin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, kentsel dönüşümden tarımköye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açtıklarını belirtti.

Tüm bu eserlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları ülkeye kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Toplu Konut İdaresini, yüklenici firmaları, mühendis ve işçileri de ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin bir milyonuncu konutunun anahtarını da bu vesileyle teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kardeşimizle birlikte TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, ağız tadıyla, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. "

"TÜRKİYE'NİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE SON 19 YIL KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR"

Turgut Özal'ın kurduğu TOKİ'yi yeniden yapılandırarak, Türkiye'nin konut ve kamu binası üretim merkezi haline getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 1964-1979 yılları arasında 250 bin binada 878 bin konut; 1980-2002 yılları arasında 1 milyon 65 bin binada 4 milyon konut; 2003'ten 2019'a kadar ise 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretildiğini kaydetti ve şöyle devam etti: "Bu tablo da göstermektedir ki, Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyden önce bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, iyi bir hazırlık, azimli bir çalışma ve milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağı vardır. Nitekim ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde evvela, 'hakkaniyete uygun planlama' dedik; istismarı durdurduk. 'Altyapısız ve ulaşımı sıkıntılı bir şehircilik olmaz' dedik; altyapı, otopark ve toplu ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. 'Tek tip, sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz' dedik; kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. "

"MİLLETİMİZİ EN İLERİ ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNE KAVUŞTURDUK"

"Fiziki dönüşüm yetmez diyerek"; kentsel dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni bir anlayışla ele aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzersiz, akıllı şehirler diyerek, her şehrin kendi dokusunu öne çıkarttıklarını; teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletin emrine verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Sosyal belediyeciliğe, kimsesizlerin kimsesi olma anlamını yükleyerek, belediyelerin görev alanını genişlettik, erişilemeyen, hizmet götürülmeyen hiç bir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece başını sokacak bir çatı, kesintisiz su, elektrik, yol arayan milletimizi en ileri şehircilik hizmetlerine kavuşturduk. "

Kaynak: Habermetre