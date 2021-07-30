Kentsel dönüşümle yenilenen Kazım Karabekir'e yeni yollar

Kentsel dönüşüm yaptığı mahallelerde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Kentsel dönüşüm yaptığı mahallelerde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerin daha modern bir görünüme kavuştuğunu ve dönüştüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Blokları 2. etap çevre düzenleme işine başladık. Burada 3500 ton alt yapı malzemesi kullanıldı. Bu kapsamda 900 metre uzunluğunda, 1500 ton asfalt kullanacağız. Bu alanda yoğun bir nüfus var. Yerleşim başladığı için yol, asfalt, kaldırım, otopark çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçemizin dört bir yanında yeni yollar yapıyor eskimiz yollarımızı da yenileyerek, daha konforlu ve güvenilir bir ulaşım sağlıyoruz" dedi.

Palancıoğlu, "Yapılan hizmetlerle beraber mahallemiz daha modern hale geldi. Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hareket ediyoruz. Melikgazi'ye yakışır yollar yapmanın gayreti içindeyiz. İlçemizi yaşanabilir, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir konuma getirmek için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Yol ve ulaşım ekibime emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza daha güzel hizmetleri vermek için tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı