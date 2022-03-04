Kentsel dönüşümle 825 bin riskli yapı yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 767 bin bağımsız birimin yapımı sürerken, 825 bin riskli yapı yenileniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda, "riskli alan", "rezerv yapı alanı", "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı", "yenileme alanı" ve "riskli yapılar" belirleniyor.

Bakanlık öncülüğünde 10 yıldan bu yana yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımıyla kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda 59 ilde ilan edilen "riskli alanlar" ve yeni yerleşim yeri olarak belirlenen "rezerv yapı alanları" ile kentsel dönüşüm gelişim proje alanları ve yenileme alanlarında yer alan yaklaşık 767 bin bağımsız birimin yapımı sürdürülüyor. 81 ilde tespit edilen 825 bin riskli yapının da yenileme faaliyetine devam ediliyor.

Bakanlık, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dönüşüm alanları ve riskli yapılardaki yaklaşık 1 milyon 700 bin bağımsız birimde ikamet eden 7 milyon vatandaşın, can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma bedeli için vatandaşlara 20 milyar 205 milyon lira ödedi.

Afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, geçen yıllarda ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan Konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 32 bin konutun inşasının tamamlanmasında sona yaklaşıldı. İzmir'deki 5 bin 500 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatı ise devam ediyor.

Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut inşası tamamlandı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları sürdürülüyor.

2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Fikirtepe'de 16 bin 150, Üsküdar'da 8 bin 810 bağımsız birimin yapımına başlandı

Bakanlık, afet sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları gibi ihtiyaç dolayısıyla yapılan kentsel dönüşümü de özveriyle sürdürüyor.

2023 yılı Vizyonu ve Eylem Planları doğrultusunda Türkiye'nin depremsellik durumu da dikkate alınarak aciliyet arz eden 1 milyon 500 bin bağımsız birimin yenilenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da Kadıköy Fikirtepe'de 1. etapta 15 bin olmak üzere toplam 16 bin 150, Esenler'de 60 bin, Üsküdar Ferah, Küplüce, Kandilli, Kirazlıtepe Mahallelerinde toplam 8 bin 810, Güngören Tozkoparan'da 2 bin 100, Kağıthane Talatpaşa ve Yahya Kemal Mahallelerinde 1045, Kartal'da 955, Zeytinburnu'nda 1320 ve Gaziosmanpaşa'da 6 bin 100 konut ve ticari bağımsız birimin yapımı başlatıldı.

Ankara'nın çehresi kentsel dönüşüm ile değişecek

Ankara çehresini değiştirmeyi de hedefleyen kentsel dönüşüm kapsamında, Mamak, Karaağaç, Dutluk, Anayurt-Gülseren ve diğer mahallelerinde toplam 10 bin 200, Altındağ, Cinderesi ve Aktaş'ta 1000, Elmadağ'da 400 olmak üzere toplam 11 bin 600 konutun yapımına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca, İzmir Bayraklı'da 1400, Karabağlar'da ise 1600 konut ile deprem sonrasında yapımı başlayan 5 bin 500 konutun inşasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'da "Tarihi Kent Merkezi Projesi" kapsamında Yakutiye Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese çevresinde belirlenen riskli alandaki niteliksiz yapıların kamulaştırılarak tahliyesi ve tarihi yapı ve dokunun gün yüzüne çıkarılmasına yönelik uygulamalar da sürüyor.

Bu kapsamda, Erzurum Yakutiye'de 1800, il genelinde ise toplam 2000 konut inşa ediliyor.

Sivas'tan Trabzon'a, Hakkari'den Konya'ya kentsel dönüşüm

Sivas Merkez'de Altuntabak (Tuzlugöl) Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında 475 konut, Kocaeli'nin İzmit, Dilovası, Gölcük ve Çayırova ilçelerinde ilk etapta 3 bin 450 olmak üzere toplam 6 bin 500 konutun yapımına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Buna ilave olarak, Trabzon'da 3 bin 820, Hakkari'de 3 bin 250, Şırnak'ta 10 bin 600, Diyarbakır'da 6 bin 500, Adana'da 880, Mardin'de 5 bin 600 konut ve ticari bağımsız birimin üretilmesine yönelik çalışmalar sürerken, bağımsız birimlerin büyük bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi.

Konya'nın Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde 1400, Kadınhanı'nda 470, Ilgın'da 100 olmak üzere diğer ilçelerle toplam 3 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

Kütahya merkez ve Pazarlar ilçesinde 1300, Bursa'da 1350, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ise yaklaşık 600 konutun yapım çalışmaları başlatıldı.