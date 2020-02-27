Kentsel dönüşümde yeni dönem

27.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:16

Kentsel Dönüşümün önündeki en büyük engellerden birisi olan 'plan uygulama iptalleri' dönemi sona eriyor. Mülkiyet sorunlarından kaynaklanan bu iptallerin sağlıklı kentleşmenin süreçlerini aksattığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu problemlerden dolayı dönüşüm süreçleri sürekli sekteye uğradı. Modern, güvenli şehirlerin olması gereken yerlerde sosyal donatı alanları yetersiz, ulaşım ağları eksik, ekonomik değeri olmayan çöküntü bölgeleri oluştu. Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü ve Hacivat mahallelerinin bulunduğu bölgeyi kapsayan ve 1986'da onaylanan Arabayatağı Islah İmar Planı'na istinaden bölge 2002 yılında ruhsatlı yapılaşmaya uygun hale geldi. Ancak uygulama 2002 yılında iptal edildi. 2007'de ise revize edilen uygulama planı onaylandı. Ancak kısa süre sonra bu uygulamayla ilgili de iptal kararları çıktı. Bu belirsizlik,çarpık ve kaçak yapılaşmayı tetikledi. 20 bin taşınmaz sahibi bu durumdan olumsuz etkilendi" diye konuştu.

10 METREKARE İÇİN 20 BİN METREKARELİK PLAN İPTAL EDİLDİ

İmar uygulaması iptallerinin ilçenin bir çok farkı bölgesinde farklı problemlere sebep olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Mesela, 1996 yılında yürürlüğe giren Sinandede, Beyazıt ve Mehmet Akif mahallelerini kapsayan bölgemizdeki bir parselde 10 metrekarelik bir hissesi bulunan bir hak sahibinin itirazı neticesinde 20 bin metrekarelik bir alanı kapsayan plan uygulaması 18 yıl sonra iptal edildi. Bu süreçte, birçok bina yapıldı, yapılan konutlar el değiştirdi. Bu durum, binlerce hak sahibini tedirgin etti, huzurunu kaçırdı. Bunun gibi çok sayıdaki örnek, Yıldırım'daki sağlıklı yapılaşmanın ve kentsel dönüşümün adeta önünü tıkadı" dedi.

BİR DÖNEM SONA ERECEK

Bu iptal kararlarını incelediklerinde buradaki sorunların büyük bir bölümünün parsel bazlı olduğunu tespit ettiklerini aktaran Başkan Yılmaz, "Yaptığımız çalışma ve istişareler sonrasında bu sorunun ancak bir kanun düzenlemesi ile çözüme kavuşabileceği sonucuna vardık.Biz de enerjimizi bu yönde yoğunlaştırdık. Ankara'daki temaslarımızı sıklaştırdık. Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda İmar Kanunu'nun 18. Maddesinde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun Uygulama Yönetmeliğinin hazırlanarak çıkartılmasına da katkı sağladık. Bu yasal düzenlemeler, parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet sorunlarının çözümü için elimizi güçlendirdi. Tüm bölgede yılları bulan zaman kaybının önüne geçilmiş olunacak ve tekrar tekrar uygulama yapma dönemi de sona erecek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILACAK

Yıldırım Belediyesi'nin yoğun çabaları ve girişimleriyle 20 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan bu kanun maddesi ve 22 Şubat 2020'de yayınlanan arsa ve arazi düzenleme yönetmeliğine istinaden süreç hızlı bir şekilde tamamlanarak mülkiyet sorunlarını ortadan kaldıracağını kaydeden Başkan Yılmaz, "Dönüşüm safhası, belediyeler ve müteahhit ile hak sahipleri arasındaki süreç çift taraflı olarak devam edecek. Öncülüğünü yaptığımız bu kanun değişikliği, sadece Ankara Yolu'nun altındaki 6 mahallemiz için değil, Bursa ve Türkiye genelinde kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birisi olan mülkiyet problemini büyük ölçüde çözecek. Bu süreçte çok yoğun desteğini gördüğümüz, Bursa milletvekillerimize ile bakanlık bürokratlarımıza Yıldırımlılar ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler