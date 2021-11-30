"Kentsel Dönüşümde Örnek Alınacak Değerli Bir Eseri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız"

Yeşilyurt Belediyesinin imkanlarıyla Turgut Özal Mahallesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki inşaat çalışmalarının planlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Birinci derece deprem kuşağında olan kentimizde depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını hızla artırmak için kentsel dönüşüm projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu kapsamda belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yapımına başladığımız Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanımızdaki inşaat işleri planlandığı gibi ilerliyor.Projemiz dört ayrı bloktan oluşuyor şu anda iki bloktan bir tanesinde hizmete sunacağımız dükkanımızın kolonlarının kaba inşaatı sürüyor, diğerinin de bodrum katının su basman seviyesindedir. İnşaat alanımızda herşey sağlıklı ve planlı bir şekilde devam ediyor. Burada 168 daire ve 10adet işyeri olmak üzere toplam 178 ayrı bağımsız bölümü en iyi şekilde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak içinde tüm projelerimizde olduğu gibi titiz ve özenli çalışıyoruz. " diye konuştu.

Turgut Özal Mahallesindeki proje ile Malatya'ya yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını hatırlatan Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizin teknik ve ekonomik gücüyle ilerleyen buradaki kentsel dönüşüm projemiz sayesinde depreme dayanıksız, ömrünü tamamlamış, geçen yıl ki 24 Ocak depreminden ağır hasar gören iki veya üç katlı binalarımızın olduğu bu bölgemizdeki tüm çalışmaları belirli bir düzen ve planlama şeklinde ilerlettik. Burada yaşayan hemşehrilerimizle uyumlu ve koordineli çalışmalarımızın akabinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleşen ön hazırlıklar, gerekli yerlerle yaptığımız temaslarımızın neticesinde güzel bir proje hazırladık. Herşey istediğimiz gibi ilerliyor, inşaat alanımızda titiz ve planlı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek içinde ince eleyip sık dokuyoruz, her hangi bir aksamada söz konusu değildir. Hak sahipleri ile buradan konut almak isteyen hemşehrilerimize de güzel, kaliteli ve modern bir yaşam alanı sunacağız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız ilk kentsel dönüşüm projemiz olduğu için inşaatın her aşamasını yakından takip ediyoruz, saha çalışmalarını sık sık inceliyoruz. Son dönemlerde hızla gelişen, güzel bir lokasyona sahip Turgut Özal Mahallemizdeki bu yeni projemiz kentsel dönüşüm projelerine örneklik gösterilecek olup gelecek nesillere emanet edeceğimiz kıymetli eserlerimiz arasında yerini alacaktır. Kentimizin en güzel noktalarından olan bu bölgemize modern, güçlü ve kaliteli bir yaşam alanı kazandıracağız. Nitelikli ve güzel konutlar, sosyal yaşam alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte buranın cazibesini daha artıracağız. İnşaat işlerini sürdüren tüm ekiplere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

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