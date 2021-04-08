Kentsel dönüşümde önemli bir adım daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci ve ikinci etapta 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim ettiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında, üçüncü etabın kuralarını da çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci ve ikinci etapta 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim ettiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında, üçüncü etabın kuralarını da çekti. Başkan Tunç Soyer, "Üçüncü etabın ihale sınırını genişleterek bin 133'ü konut, 289'u ticari iş yeri olmak üzere toplamda bin 422 bağımsız birim yapacağız. Kura çekimi sonrası hak sahiplerimize tahsis edeceğimiz daireler için Haziran ayında kat karşılığı anahtar teslimi yapım ihalesine çıkarak inşa sürecini başlatıyoruz" dedi.

Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve "büyükşehir güvencesi ve garantörlüğü" ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere kentsel dönüşüm alanında üçüncü etap için kura çekimi yaptı. Birinci ve ikinci etapta inşaat yapım işini tamamlayarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden büyükşehir, üçüncü etapta yer alacak bin 422 bağımsız birim için ihale hazırlıklarına da başladı. Üçüncü etapta yer alan hak sahiplerinin konut kura çekim törenle yapıldı. Güvenle oturacakları konforlu konutlarını noter huzurunda belirleyen Uzundereli vatandaşların heyecanı görülmeye değerdi. İlk iki kurayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çekti.

"Çekim merkezi olacak"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 3 bin 800 birim konut ve iş yerini projelendirdik. Ticaret, ofis ve otel kompleksi, aktivite alanında gençlik merkezi, eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, açık pazar alanı, otopark alanları, daha fazla yeşil alan ve yenilenmiş alt yapısı ile Uzundere'de yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni bir yaşam alanı tasarladık ve hayata geçirmeye başladık. Hak sahipleri ile görüşme, uzlaşma, sözleşme ve tapu devri süreçlerimiz devam etmekle birlikte bu dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin yüzde 98'si ile uzlaşma sağlayıp hisselerin yüzde 97'sini belediyemiz adına tescil ettik. Şimdiye kadar birinci ve ikinci etapta 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere toplamda 817 bağımsız birimin yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Üçüncü ve dördüncü etaplarda 2020 yılı sonunda 2 bin 416 konut ve 313 işyerinden oluşan toplamda 2 bin 729 bağımsız birimin uzlaşmasını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik" dedi.

Haziran'da yapım ihalesi

Uzundere kentsel dönüşüm projesinde zemin +7 katlı bloklarda hazırlanan vaziyet planı ve farklı büyüklüklerde konut projelerini uzlaşma görüşmelerinde bölge halkına sunduklarını belirten Soyer, "Bu projelere göre bir yandan birinci ve ikinci etap inşaatlarını tamamlayarak yurttaşlara yeni konutların anahtarlarını teslim ettik, öte yandan diğer yapım etaplarının ihalelerini hazırladık. Birinci ve ikinci etap kapsamında inşaatı tamamlanarak teslim ettiğimiz dört imar adasında hak sahiplerimiz, daha çok yeşil alan ve daha çok otopark alanı talep etti. Bu süreçte daha evvel hak sahiplerinin kura ile konutlarını belirlediğimiz üçüncü etap için üç defa yapım ihalesi yaptık ancak teklif alamadık. İstekli olan yapım firmaları da, projede daha çok yeşil alan olması gerektiğini belirttiler. Netice itibari ile talep edildiği gibi daha çok yeşil alan sağlamak amacıyla inşaat alanını arttırmadan ve yine yurttaşların belirlediği konut tiplerinde bir değişiklik yapmadan, binaların 15 katlı yapılması için imar planında revizyon yaptık. Bugün kura çekimini yaptığımız üçüncü etapta ihale sınırını genişleterek 7 imar adasında bin 133'ü konut, 289'u ticari işyeri olmak üzere toplam bin 422 bağımsız birim yapacağız. Kura çekimi sonrası hak sahiplerimize tahsis edeceğimiz daireler için Haziran ayında kat karşılığı anahtar teslimi yapım ihalesine çıkarak inşa sürecini başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir verdiği sözü tutacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşümde ilgili mevzuat ve piyasa koşulları sebebiyle yaşanan sorunları aşmak için kararlı adımlar attığını vurgulayan Soyer, deprem sonrasında en büyük önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

Bu kapsamda vatandaşların başta yaşam hakkı olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarını gözeterek belediye şirketi İZBETON ile kentsel dönüşümde yaşanan tıkanıklıkları aşmak için karar aldıklarını söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projemizde, bu karar çerçevesinde İZBETON aracılığıyla inşaat yapım sürecini başlattık. Uzundere kentsel dönüşüm alanında da, ola ki yapacağımız kat karşılığı ihalelerde teklif alamazsak, buradaki hiçbir vatandaşımızın kaygıya düşmesini istemiyorum. Hiç endişe etmeyin, meraklanmayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sizlere verdiği sözü tutacak. Tıpkı Örnekköy gibi burada da, İZBETON ile inşaatları tamamlayıp söz verdiğimiz gibi hak sahiplerine yeni konutlarını teslim edeceğiz."

Türkiye'de ilk defa Uzundere'de devreye giriyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sadece depreme dayanıksız, sağlıksız konutların yeniden yapılmasını değil, aynı zamanda sosyal donatı alanlarını da hayata geçirdiklerini ve dönüşüm alanlarında tüm altyapıyı yenilediklerini söyleyen Soyer, "Uzundere dönüşüm alanında da ada dışında altyapının yenilenmesi, dere ıslahı ve altyapı galeri sistemi yapım ihalesini tamamlayıp yer teslimini yaptık. Türkiye'de ilk defa Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında 10 milyon bedel ile başlattığımız altyapı galeri sistemi sayesinde dönüşüm alanındaki temiz su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatlarının tek bir galeri içerisinde yer alması sağlanacak" şeklinde konuştu.

"Yukarı mahallelerde de aynısını yapacağız"

Sosyal donatı kapsamında yaklaşık 32 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Atatürk Gençlik Merkezi için de büyükşehir mülkiyetinde bulunan arsaları tahsis ettiklerini belirten Soyer, "Yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, hentbol, voleybol, basketbol sahaları, yürüyüş ve koşu parkurunun yapılacağı Atatürk Gençlik Merkezinin 100 milyon TL'lik inşaatının yapım bedelini Karabağlar Belediyesi ile birlikte karşılayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Seçimden önce vaat etmiştik. Alsancak'ta, Güzelyalı'da ne varsa yukarı mahallelerde de aynısı yapacağız. Oralarda göreceğiniz tesisler Alsancak'ta, Güzelyalı'da bile olmayacak. Uzundere dönüşüm alanında ayrıca Masal Evi, kütüphane ve etüt merkezinin yapımı için ihale hazırlığımız da devam ediyor. Yaklaşık 15 milyon bedel ile 3 bin 100 metrekarelik alanda inşa edilecek belediye hizmet birimimizde bölge halkımız için eğitim ve öğretim hizmetlerine destek olacak fonksiyonlar bir arada sunulacak, farklı yaş gruplarına bakım hizmeti verilecek ve meslek edindirme kursları açılacak" dedi.

"İzmir'in 6 farklı bölgesinde, tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz"

İzmir'de kentsel dönüşümü Türkiye'de olmayan özgünlükte bir yöntemle uyguladıklarını da vurgulayan Soyer, dönüşüm sürecinin "uzlaşma esaslı", "yerinde ve adil", "İzmir Büyükşehir Belediyesinin güvencesi ve garantörlüğü altında" olmak üzere üç temel ilke üzerinde yükseldiğini söyledi.

Soyer, bu yaklaşım sayesinde vatandaşlar ile müteahhitlerin karşı karşıya gelmediğini, kentsel dönüşümün yapıldığı alanlarda ortaya çıkan değer artışının hak sahiplerine paylaştırıldığını aktardı.

İzmir'de kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını da sözlerine ekleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece iki yıl içinde, yıllardır dönüşüm bekleyen Ege Mahallesinde 418 milyon, Örnekköy'de 520 milyon lira, toplamda ise yaklaşık 1 milyar liralık ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde, Konak Ege ve Ballıkuyu Mahallesi'nde, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahallesi'nde ve Çiğli Güzeltepe Mahallesi'nde toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Şimdiye kadar tüm bu kentsel dönüşüm alanlarında 2 bin 200 bağımsız birimin inşaatını başlattık. Hak sahiplerinden 345 bin metrekare tapu devri aldık. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettik. İZBETON ile bin bağımsız birimin yapımı için protokol imzaladık. Bin 218 bağımsız birimin kat karşılığı ihalesini yaptık. Yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölümün de tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik. Bugün Uzundere Kentsel Dönüşüm proje alanımızda olduğu gibi İzmir'in 6 farklı bölgesinde, tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı