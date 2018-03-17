Kentsel Dönüşümde Mağduriyetler Gideriliyor

Nilüfer ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümde yaşanan mağduriyetlerin bu ay mecliste ele alınacağını açıkladı.

Bursa'nın kentsel dönüşüme ihtiyacının bulunduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bu ayki meclis toplantısında en azından dönüşümü durdurulan sitelerle ilgili işlemi tamamlayacağız. Yaşanan sıkıntıları azaltacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede muhtarlarla birebir görüşmeleri sürdürdüklerini, hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Konuşmasında geçtiğimiz günlerde vefat eden Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarı Ali Şık'ı da anan Başkan Alinur Aktaş, yerine atanan yeni mahalle muhtarına da görevinde başarılar diledi. Nezih bir şehir olan Bursa'ya severek hizmet ettiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hizmet veren bir kurumdur. Bizler ortak akla ve istişareye inanıyoruz. Her zaman pratik ve sonuç odaklı olmaya özen gösteriyoruz. Şehrimizin her köşesi ayrı bir değer taşıyor. Bereketli ve çok özellikli Bursa'yı daha iyi yerlere taşımayı arzuluyoruz. Bunun için de herkesle konuşuyoruz. Önceliklere dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Nilüfer ilçesinde ağırlıklı olarak kentsel dönüşümle ilgili sıkıntıların olduğunu belirten Aktaş, "Defalarca belediye başkanı ve meclis üyeleriyle buluştum. Geçmişte yapılmış bazı hatalar olabilir. Ama biz bundan sonraki sürece bakacağız. Bir bina 8-10 senelik de olsa kentsel dönüşüme girebilir. Binanın yeni veya eski olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Kentsel dönüşüm bina yaşıyla kıyaslanmamalıdır. 5 katlı bir binanın 13-15 kata çıkarılması yoğunluğu arttıracağı için karşı çıkılmasını elbette anlarım. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bu ayki mecliste en azından durdurulan sitelerle ilgili işlemi tamamlayacağız. Sıkıntıları azaltacağız" diye konuştu.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay'ın da hazır bulunduğu toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, AK Parti Nilüfer Kadın ve Gençlik kolları üyeleri de katıldı. - BURSA