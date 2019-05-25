Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.

Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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