Kentsel dönüşümde eylem planı açıklanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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