Kentsel Dönüşüm Yeni Emek'te Başladı

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde, belediye ve vatandaş eliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm için binaların yıkımına başlandı. Dönüşüm için 206 dönümlük alanda 402 adet konut yıkılacak.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 'daha değerli konutlar, daha güzel bir yaşam ve daha güzel bir şehir' anlayışla Yeni Emek Mahallesi'nde gerçekleştirmek istediği kentsel dönüşüm projesinde sıra modern konutların yapımına geldi. Yeni Emek Mahallesi'nde yepyeni bir yaşamı başlatacak olan kentsel dönüşüm, bu alandaki çalışmalara da örnek olacak.



Yeni Emek Mahallesi'nin batı kısmında konutları olan vatandaşlar, deprem yönetmeliğine uygun olmayan, kullanım ömrünü tamamlamış konutlarını, mevcut imar haklarından dolayı yenilemiyorlardı.



Vatandaş istedi imar planı revizyonu yapıldı



Bölge sakinleri, mevcut konutlarını kentsel dönüşüm projesiyle yenileyebilmek için Kepez Belediyesi'nden imar planı revizyonu desteği istedi. Bu isteği olumlu cevap veren belediye yönetimi, 2014'te bölge için site tarzı yapılaşmayı imkan tanıyan öneri imar planı revizyonu hazırladı. Birçok kez gerçekleştirilen toplantılarda öneri imar planı revizyonu, bölge sakinlerine anlatıldı.



Daha sonra yapılan referandumda Emek Mahallesi sakinleri, öneri imar planı revizyonunu, yüzde 92 evet oyu ile kabul etti.



Ardından Yeni Emek'in bir kısmındaki kentsel dönüşüm projesine yönelik hazırlanan 5 binde 1'lik ve binde 1'lik ölçekli imar planları, 2 yıllık bir sürecin ardından Kepez ve Büyükşehir meclislerinden onaylanarak kesinleşti. Kepez Belediye'sinin yoğun gayretleri ve çabaları sonrasında kentsel dönüşümün uygulanacağı bölgenin parselasyon çalışmaları ve tapu tescilleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve vatandaşların yeni tapuları hazırlandı.



Tapularını evlerinde verdi



Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Mayıs ayında 'evde tapu dönemi' sloganıyla Yeni Emek'te, projenin uygulanacağı bölgedeki evleri ziyaret ederek, hak sahiplerine tapularını vermişti.



Kentsel dönüşümde ilk kazma vuruluyor



Tapularını ve imar çaplarını alan hak sahipleri, parsel hissedarlarıyla bir araya gelerek, kendilerine sunulan teklifler sonrasında diledikleri inşaat şirketiyle anlaşarak konutlarını yaptırabilecekler.



Hak sahipleriyle anlaşan ve belediyeden inşaat ruhsatlarını alan şirketler de, projenin uygulanacağı parsel adalarındaki kentsel dönüşüm kararıyla boşaltılan binaları iş makineleriyle yıkmaya başladı. Dönüşümün yapılacağı 206 dönümlük alanda 402'ye yakın konut yıkılacak.



Kira yardımı alacaklar



Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taşınma yardımı ve 18 ay boyunca ödenen 860 TL tutarındaki kira yardımı haklarından faydalanacaklar.



7 katlı dikey site tarzı yapılaşmaya imkan veren yeni planlama alanında, otopark, site içerisinde ekstra yeşil alanlar, güvenlikli ve sosyal yaşam mekanı gibi pek çok fonksiyon da bulunacak.



Yeni Emek'e yeni şehir



Kepez'de bir hayali daha gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, "Vatandaşlarımızı, eskimiş, depreme uygun olmayan, fen ve sağlık koşulları bakımından yetersiz olan konutlardan yine vatandaşlarımızın desteği ile kurtarıyoruz. Vatandaşlarımızın imar haklarını artırıcı, ücretsiz konut sahibi olabilecekleri çok önemli bir kentsel dönüşümün önünü açacağımızı ifade etmiştik. Burada kentsel dönüşümle ilgili bir referandum uyguladık. Sonrasında belediyemiz ve mahallemizde büyük bir gayretle çalışmalarımızı tamamladık. Yeni Emek'te, yeni bir şehir kuruyoruz" dedi. - ANTALYA