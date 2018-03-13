Kentsel Dönüşüm Projesi Mıpım 2018'de Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri kabul edilen ve Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM 2018'de, Gaziantep'in kentsel dönüşüm projesi İstasyon Projesi, tanıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, aralarında AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer'in de bulunduğu bir heyet, fuara katıldı.

Fuarda, belediye adına kurulan stantta 505 bin 330 metrekarelik bir alana yayılacak İstasyon Projesi yabancı yatırımcılara anlatıldı.

Başkan Şahin, kentsel dönüşümde herkesin örnek aldığı bir kent olma arzusunda olduklarını belirtti.

Burada tanıtacakları İstasyon Projesi ile yabancı yatırımcılara cazip teklifler sunacaklarını vurgulayan Şahin, kentin merkezindeki tarihi alanda bulunan ayakkabı sanayicileri atölyelerinin yer aldığı bölgeyi şehrin dışına taşıyacaklarını ve burada İstasyon Projesi'ni uygulayacaklarını aktardı.

İstasyon Projesi'ni konut ve iş yerleri yer alacak şekilde planladıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız ise proje hayata geçtikten sonra yine burada oturmaya devam edecek. Ayrıca Zeugma Müzesi ile Gaziantep Kalesi arasında kalan bu bölge şehrimizin en işlek bölgesi. Tarihi bir alan. Tamamen tarihi dokuyu koruyarak projemizi inşa etmeyi planlıyoruz. Bütün planlamalarımızı yaptık. Bölgedeki tarihi yapıları da gastronomi atölyeleri olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Oldukça başarılı bir kentsel dönüşüm projesi olduğu konusunda iddialıyız. İstiyoruz ki bu projeyi uluslararası bir firma ile gerçekleştirelim. Projemizi en doğru şekilde ifade edebileceğimiz ve buna en objektif yaklaşımı görebileceğimiz mecranın MIPIM olduğunu düşündük ve bu amaçla bu fuara katıldık. Yabancı yatırımcılara bu projeyi birlikte gerçekleştirmek için tekliflerde bulunacağız. Umuyoruz ki projemizin gerçekleşmesi adına burada ciddi adımlar atacağız."

İstasyon Projesi'nin yürütüleceği bölgenin diğer tarihi mekanlara ve şehrin alışveriş merkezine çok yakın olduğunu kaydeden Şahin, bölgede cazibe merkezi yaratacaklarını anlattı.