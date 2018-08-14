Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yenilenen Şehir

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde 1 blokta 72 daire ile 3 dükkanın inşası için ihale yapıldığını söyledi.

Anbar, Küçükali ve Kazımkarabekir semtlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat ihalelerinin devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleler devam etmektedir. Geçen ay toplam 16 bloktan oluşan 520 dairelik ve 18 dükkan ihalesi yapıldı. Şu anda İhaleyi alan firmaların temel kazıları devam ediyor. Bugün 1 blokta toplam 72 daire ile 3 dükkanın ihalesi yapıldı. Hak sahiplerine verilecek daireler ile Kazımkarabekir'in planlı, modern ve gelişerek değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Belediye olarak sadece bina yenilemesi değil, bizler mahallenin tümünde yenileme yapıyoruz. Caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ile yeni mekanlar oluşacaktır" dedi.

Melikgazi'nin geliştiğini, güzelleştiğini, kentsel dönüşümde çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden dairelerin zamanında teslim edileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ