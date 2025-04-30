Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
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KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ! Kentsel Dönüşüm kampanyası nedir, şartları nelerdir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ! Kentsel Dönüşüm kampanyası nedir, şartları nelerdir?
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Kentsel Dönüşüm Projesi özellikle depreme karşı dayanıklı konutların inşasını teşvik eden bu kampanya, vatandaşlara maddi destek sağlayarak dönüşüm sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kentsel Dönüşüm' ile ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, Kentsel Dönüşüm Kampanyası'nın şartlarını merak ediyor. Peki, Kentsel Dönüşüm kampanyası nedir, şartları nelerdir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında kentsel dönüşüm müjdesi geldi. Erdoğan "Yarısı Bizden kampanyasında hibemizi artırıyoruz. 700 bin lira olan hibemizi 875 bin lira yapıyoruz. Taşınma desteğini de 100'den 125 bin liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ! Kentsel Dönüşüm kampanyası nedir, şartları nelerdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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