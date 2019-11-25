Kentsel dönüşüm kapsamındaki ev "çöp ev" çıktı

25.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:18

Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin tahliye için gittiği evin çöp dolu olduğunun anlaşılması üzerine ev, temizlik ekiplerince temizlendi.

Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bulduğu Atatürk Mahallesi Soydan Sokak'ta bir evin tahliye edilmesine karar verdi.

Belediye ekiplerince binanın boşaltılması için ikamette yaşayan B.B'ye ihbar yazısı gönderildi.

B.B, evin boşaltılma süresinin dolmasına ve 6 aydır kira yardımı alarak başka bir evde yaşamasına rağmen evinin sağlam olduğunu öne sürerek evi boşaltmadı.

Bunun üzerine polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin çöple dolu olduğunu tespit etti.

Bina sakini B.B'nin dışarıya çıkarılmasının ardından çöpler belediyenin temizlik görevlileri tarafından saatler süren çalışma sonucu temizlendi.

Kaynak: AA