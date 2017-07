Kentsel Dönüşüm Istihdamı Canlandıracak

DUYGU YENER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'de her yıl 500 bin konutun değişmesiyle 45-50 milyar dolar iç piyasaya dönecek ve piyasa hareketlenecek. 250 sektör canlanacak, istihdam iki misli artacak. Yüzde 7-8 civarında olan istihdama katkısı yüzde 15'lere çıkacak. Bu sektörle ilgilenen herkese müthiş iş kapıları açacak." dedi.



Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kentsel dönüşümün çok hızlı gerçekleştirmesini sağlayacak yeni tedbirleri ve kanunları hazırladıklarını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdiğini belirten Özhaseki, "Meclis, çalışma ortamı içinde fırsat bulabilirse, onları yerine getirdiğimizde Türkiye'de her yıl en az 500 bin konutun değişebileceği bir ortam doğacak." diye konuştu.



Her yıl 500 bin konutun değişmesiyle ekonominin de canlanacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "500 bin konutun değişmesiyle, 45-50 milyar dolar iç piyasaya dönecek ve piyasa hareketlenecek. 250 sektör canlanacak, istihdam iki misli artacak. Yüzde 7-8 civarında olan istihdama katkısı yüzde 15'lere çıkacak. Bu sektörle ilgilenen herkese müthiş iş kapıları açacak." ifadelerini kullandı.



"İstanbul'da her yıl 200 bin bağımsız birim yenilenmeli"



Özhaseki, İstanbul özelinde de kentsel dönüşümün sürdüğünü vurgulayarak, "Depreme karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Vatandaşın kendi oturduğu binasını dönüştürmesi lazım. Şu ana kadar devam eden süreçte zaten vatandaşa destek veriyoruz, bunu artıracağız. İstanbul'da her yıl 200 bin bağımsız birimi yenilememiz lazım. Bu dönüşümün nasıl yapılacağı konusunda planlarımız hazır." dedi.



İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanması için oluşturulan birim hakkında da bilgi veren Özhaseki, "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ile İstanbul'da deprem riski, riskli alanlar ve kentsel dönüşümde kullanılabilecek kaynaklar üzerine detaylı çalışmalar yürütülüyor. Doğru bir kentsel dönüşümle riskleri ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz." diye konuştu.