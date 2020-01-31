Kentsel dönüşüm hırsızları kamerada

31.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:45

Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binaya giren 4 kişi, dairelerden kombi, kapı kolları, baca gibi malzemeleri çaldı. Şahıslar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyip uzaklaştıkları sırada polis tarafından yakalandı. Şahısların hırsızlık için girdikleri binadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Cevizli Mahallesi'nde Şehit Hakan Kurban Caddesi üzerinde 22 Ocak Çarşamba günü çalışma yapan polis ekipleri seyir halinde olan bir kamyonetteki 4 şahıstan şüphelenerek aracı takibe aldı. Bir sokakta duran kamyonetteki şahıslar, polisin anonsunu duyunca kaçmaya çalıştı. Şahıslar kaçamadan kısa sürede yakalandı.

Araçta yapılan kontrollerde 2 adet kombi, 1 adet demir levye, 2 adet kombi bacası, kapı kolları ve musluklar olduğu anlaşıldı. Şahısların, malzemeleri Atalar Mahallesi Atalar Caddesi'ndeki bir adresin önünden aldıklarını beyan etmesi üzerine adreste inceleme yapıldı. İncelemelerde, adresteki binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı anlaşıldı. Şahısların, malzemeleri bu binadan hırsızlık yaparak aldıkları, binadaki 7 dairenin de aynı şahıslar tarafından soyulduğu anlaşıldı. Ayrıca Sezer B. isimli şahsın Pendik Çınardere Mahallesi'ndeki bir adreste evin çatısından girilerek gerçekleştirilen evden hırsızlık konusunun da faili olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen Sezer B. (22), Hazar G. (21), Hüseyin B. (29) ve Zeynel Ç. (27) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan hırsızlık yaptıktan sonra çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar binanın çatısından dışarı çıkıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA